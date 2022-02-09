Медальный зачет Олимпиады-2022 после 9 февраля

В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграли 6 комплектов наград в шести дисциплинах. Смотрите медальный зачет по итогам шестого дня соревнований

Американка Линдси Джекобеллис завоевала золото в сноуборде / Фото: Reuters

Среда оказалась удачным днем для немецких спортсменов, которые завоевали две золотые медали – в лыжном двоеборье и санном спорте. Благодаря этим медалям Германия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады-2022.

Всего же в Пекине награды различного качества завоевали уже 22 страны. К сожалению, в этом списке пока отсутствует Украина. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Реклама

Читайте также: Все медалисты Олимпиады 9 февраля

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИАДЫ

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Реклама

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.