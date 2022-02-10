Фигурное катание на Олимпиаде: Ханю без медали, украинец – последний

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на зимних Олимпийских играх в Пекине в мужском одиночном катании. Серебряным призером стал японец Юма Кагияма, бронзу добыл его соотечественник Сема Уно.
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Фаворит соревнований двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал лишь четвертым – после короткой программы японец занимал восьмое место, а в произвольной упал с четверных акселя и сальхова и остался за бортом пьедестала.
Украинец Иван Шмуратко, показавший в короткой программе 22-й результат, по итогам произвольной занял 24-е место среди 24-х участников.
Тем не менее 20-летний Шмуратко не посыпает голову пеплом.
"Олимпийские игры в Пекине начались для меня с испытаний. Из-за положительного теста на коронавирус я находился несколько дней на карантине. Не смог помочь сборной в командных соревнованиях, но рад был вернуться. На Олимпиаде присутствует особое давление... Двигаюсь только в направлении позитива и прогресса", – приводит слова Ивана Шмуратко НОК Украины.
Фигурное катание. Мужчины
- 1. Нейтан Чен (США) – 332,60
- 2. Юма Кагияма (Япония) – 310,05
- 3. Сема Уно (Япония) – 293,00
- 4. Юдзуру Ханю (Япония) – 283.21
- 24. Иван Шмуратко (Украина) – 205.76