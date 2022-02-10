Фігурне катання на Олімпіаді: Ханю без медалі, українець – останній

П'єдестал у одиночному фігурному катанні у чоловіків видався американо-японським, але головної зірки на ньому не опинилося

Ханю, Чен і Шмуратко / Фото: Reuters

Американський фігурист Нейтан Чен виграв золото на зимових Олімпійських іграх у Пекіні у чоловічому одиночному катанні. Срібним призером став японець Юма Кагіяма, бронзу здобув його співвітчизник Сема Уно.

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Фаворит змагань дворазовий олімпійський чемпіон Юдзуру Ханю став лише четвертим – після короткої програми японець посідав восьме місце, а у довільній впав із четверних акселя та сальхова та залишився за бортом п'єдесталу.

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Українець Іван Шмуратко, який показав у короткій програмі 22-й результат, за підсумками довільної посів 24 місце серед 24 учасників.

Проте 20-річний Шмуратко не посипає голову попелом.

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"Олімпійські ігри в Пекіні розпочалися для мене з випробувань. Через позитивний тест на коронавірус я був кілька днів на карантині. Не зміг допомогти збірній у командних змаганнях, але радий був повернутись. На Олімпіаді є особливий тиск... Рухаюся тільки у напрямку позитиву та прогресу", – наводить слова Івана Шмуратка НОК України.

Фігурне катання. Чоловіки