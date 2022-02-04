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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Добавили тепла и патриотизма: разбираем олимпийскую сумку (видео)

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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4 февраля, 22:19
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Организаторы побеспокоились о тех, кто более четырех часов просидел на главной арене зимних Олимпийских игр в Пекине
Подарки для участников церемонии
Подарки для участников церемонии / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Стрелка термометра опускается ниже нуля. Студеный ветер прошивает насквозь. Последний автобус заехал в "Птичье гнездо" в 17:30. За два с половиной часа до начала церемонии открытия Олимпийских игр.

Добавьте еще два часа самого шоу – и на таком морозе не мудрено окочуриться. Но организаторы об этом подумали. На каждый стул положили брендированную сумочку. Что там? Давайте откроем.

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И так – набор теплых вещей: пледик, шапка, перчатки, подстилка на сидишку. Грелка, которая приклеивается к телу. Пару защитных масок.

Добавили немного и патриотизма – китайский и олимпийский флажки.

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Ранее мы писали, что спящего Путина сравнили с Дракулой: как Сеть отреагировала на конфуз с президентом РФ в Пекине.

Путина сравнили с Дракулой
Путина сравнили с Дракулой / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

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