Без медали не финишируют: состав Украины на женскую эстафету в биатлоне

За награды Игр-2022 в среду, 16 февраля, поспорит украинская четверка в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Билосюк

Елена Билосюк будет нашим финишером / Фото: Facebook

Дарья Блашко будет запасной, если сможет выйти из изоляции после коронавируса.

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При этом главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец заявил, что еще не определился с окончательной расстановкой. Второй и четвертый этапы точно побегут Юлия Джима и Елена Билосюк (бывшая Пидгрушная) соответственно.

В паре Ирина Петренко – Анастасия Меркушина кому-то достанется первый этап, кому-то – третий, сообщает Суспільне.

Начало женской эстфеты – в среду, 15 февраля, в 09:45 по Киеву.

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Интересно, что в таком составе Украина дважды выступала в женской эстафете в сезоне 2016/17. Тогда наша четверка добыла "серебро" чемпионата мира (Петренко – Джима – Меркушина – Билосюк) и "бронзу" этапа Кубка мира (Петренко – Джима – Билосюк – Меркушина).

Ирина Петренко / Фото: IBU

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Юлия Джима / Фото: Getty Images

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Елена Билосюк на воле / Фото: НОК Украины

Напомним, женская биатлонная эстафета принесла Украине золото Игр-2014.

Добавим, что капитан нашей сборной Елена Билосюк (до замужества Пидгрушная) лишь на днях вышла из изоляции, где провела предыдущую часть Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Для нее предстоящая эстафета будет первой и единственной гонкой Игр-2022 в Пекине.