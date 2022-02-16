"15 раз умерла, пока добежала до финиша". Украинка оценила выступление после COVID-19

Елена Билосюк прокомментировала седьмое место сборной Украины в женской эстафетной гонке

Елена Билосюк будет нашим финишером / Фото: Facebook

Сегодня наши биатлонистки показали лучший результат сборной Украины на Олимпийских играх в Пекине. Украинки реально претендовали на медали, но в итоге заняли седьмое место в эстафете.

"Учитывая всю мою историю с этими Олимпийскими играми, я просто рада, что смогла добежать до финиша. И еще немного поборолась на финишной прямой. И что мы с девчонками смогли седьмыми закончить. Возможно, это наш максимум сегодня, возможно, нет – не знаю. Но, действительно, перед гонкой ставила задачу добежать до финиша.



То, что это первый старт после ковида – это совсем другая история. Я не пробежала эту гонку, я ее прошла (смеется).

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Я в первую очередь хочу поблагодарить своих девчонок, свою команду. Это 7 место – больше их заслуга, чем моя. Я просто добежала, как смогла, как было в моих силах.



То, что я попала в эту "ковидную тюрьму" на 11 дней, я вспоминаю, как страшный сон. У меня были все симптомы: и температура, и ангина, и насморк, и кашель. И пребывая в четырех стенах, без нормального живого общения и пребывания на улице. И когда я вышла, первые дни было головокружение от кислорода, от воздуха. И пульс высокий, и дыхание. Пару дней назад я тренерам говорила, что не знаю, как добраться до финиша вообще.

Елена Билосюк на воле / Фото: НОК Украины

Единственное, что меня спасло, это то, что. Возможно, муж на меня обижается, что не было ни негатива, ни позитива, я просто была максимально флегматичной. Потому что нельзя было позволить себе ни разочарование, ни радость. Понимаешь, что надо работать, руки опускать рано, потому что надо довести до конца эту Олимпиаду.Вся поддержка мне тоже помогла, потому что все говорили, что я смогу. Такое впечатление, что вся команда вышла на гонку. Даже ребята стояли на трассе, болели.Я после финиша сказала мужу, что раз", – сказала Билосюк.

Елена Билосюк (более известная как Пидгрушная) / Фото: Суспільне

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