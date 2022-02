Лучшая гонка сборной Украины на Олимпиаде: результаты женской эстафеты в биатлоне

В среду, 16 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках Олимпийских игр 2022 состоялась женская эстафета.

Наши медальные надежды в гонке представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Билосюк.

На первом этапе Петренко закрыла все мишени и передала эстафету Юлии Джиме на 6-м месте.

Меньше всего мы ждали провала от Юлии, но нашу лучшую биатлонистку ждала неудача на огневых рубежах. Шесть дополнительных патронов и штрафной круг отбросили нашу команду из претендентов на медали.

Идеально прошла свой этап Анастасия Меркушина, которая закрыла все мишени и подняла нашу сборную с 13 на 8-е место.

Елена Билосюк проявила свои лучшие бойцовские качества и вывела нашу команду на 7-е место. Это лучший результат сборной Украины на Олимпийских играх в Пекине. Ранее Юлия Джима была 8-й в спринте.

Выиграла гонку сборная Швеции, второй финишировала команда РОК, а бронза досталась Германии.

Драмой закончилась эстафета для биатлонисток сборной Швейцарии. Ирэн Кадуриш стало плохо во время гонки. После первой стрельбы к ней вышла медицинская бригада. Спортсменка не смогла передать эстафету на первом этапе и команда досрочно снялась с гонки.

Результаты женской эстафеты

1. Швеция (0+6) 1:11:03,9

2. РОК (1+7) +12,0

3. Германия (0+6)+37,4

4. Норвегия (2+8)+50,7

5. Италия (0+5) +1:33,1

6. Франция (2+10) +2:13,0

7. Украина (1+6) +3:00,2

