"15 разів померла, поки добігла до фінішу". Українка оцінила виступ після COVID-19

Олена Білосюк прокоментувала сьоме місце збірної України у жіночій естафетній гонці

Олена Білосюк буде нашою фінішеркою / Фото: Facebook

Сьогодні наші біатлоністки показали найкращий результат збірної України на Олімпійських іграх у Пекіні. Українки реально претендували на медалі, але у підсумку посіли сьоме місце в естафеті.

"З огляду на всю мою історію з цими Олімпійськими іграми, я просто рада, що змогла добігти до фінішу. І ще трохи поборолася на фінішній прямій. І що ми з дівчатами змогли сьомими закінчити. Можливо, це наш максимум сьогодні, можливо, ні – не знаю. Але, справді, перед гонкою ставило завдання добігти до фінішу.



Те, що це перший старт після ковіда – це зовсім інша історія. Я не пробігла цю гонку, я її пройшла (сміється).

Реклама





Я насамперед хочу подякувати своїм дівчатам, своїй команді. Це 7 місце – більше їхня заслуга, ніж моя. Я просто добігла як змогла, як було в моїх силах.



Те, що я потрапила до цієї "ковидної в'язниці" на 11 днів, я згадую, як страшний сон. У мене були всі симптоми: і температура, і ангіна, і нежить, і кашель. І перебуваючи у чотирьох стінах, без нормального живого спілкування та перебування на вулиці. І коли я вийшла, перші дні було запаморочення від кисню, повітря. І пульс високий, і дихання. Пару днів тому я тренерам говорила, що не знаю, як добігти до фінішу взагалі.

Олена Білосюк на волі / Фото: НОК України

Єдине, що мене врятувало, це те, що. Можливо, чоловік на мене ображається, що не було ні негативу, ні позитиву, я просто була максимально флегматичною. Тому що не можна було дозволити собі розчарування, ні радість. Розумієш, що треба працювати, руки рано опускати, бо треба довести до кінця цю Олімпіаду.Вся підтримка мені теж допомогла, бо всі казали, що я зможу. Таке враження, що вся команда вийшла на гонку. Навіть хлопці стояли на трасі, вболівали.Я після фінішу сказала чоловікові, що раз", – сказала Білосюк.

Олена Білосюк (відоміша як Підгрушна) / Фото: Суспільне

Реклама

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".