Українська
$ 27,69
33,01
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

В России убили в ресторане чемпиона ММА

23 марта, 13:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Алан Хадзиев участвовал в драке

В России погиб двукратный чемпион FCF MMA по смешанным единоборствам Алан Хадзиев. Он участвовал в драке в ресторане и получил смертельное ранение.

Реклама

Читайте также: Смерть за "золото"! Юного дзюдоиста убили после победы на турнире

Вместе с Аланом в драке погиб еще один мужчина – местный предприниматель. Еще один пострадавший получил серьезные травмы и в настоящее время находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Baza

Хадзиев в одном из интервью рассказывал, что он пришел в ММА в 25 лет.

"Всю жизнь занимался разными видами спорта. Боевые искусства всегда были на первом месте в моей спортивной карьере. В итоге остался в ММА, о чем никогда не жалел. Многие считают ММА самым опасным видом спорта. Хотя ММА безопасней горных лыж, велоспорта и спортивной акробатики. В любом виде спорта можно получить серьезные травмы", – говорил Алан.

Реклама

Также в одном из интервью Хадзиева спрашивали, решал ли он когда-нибудь спорные вопросы в драке. "Мой родной город Моздок в Осетии – очень многонациональный. Там иногда случались драки – на улицах, на дискотеках. А заканчивалось все рукопожатием", – отмечал боец.

Ранее мы писали, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".

Также мы сообщали, что скончался 25-летний боксер Болот Атакулов. Появились подробности убийства киргизского боксера в России. Болот Атакулов повздорил с девушкой, за что был до смерти избит пьяным посетителем бара.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA смешанные единоборства

Источник: sport24.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшные кадры из MMA: боец вырубил соперника и добил приемом из рестлинга
Страшные кадры из MMA: боец вырубил соперника и добил приемом из рестлингаMMA
Боец MMA во время болевого приема передал привет на камеру: чумовое видео
Боец MMA во время болевого приема передал привет на камеру: чумовое видеоMMA
Девушка-боец потеряла сознание на взвешивании перед боем
Девушка-боец потеряла сознание на взвешивании перед боемMMA
Брутальный нокаут за 16 секунд. За это мы любим ММА
Брутальный нокаут за 16 секунд. За это мы любим ММАMMA
"А где сиськи?" Новый поворот в истории с удаленным фото украинской красотки из UFCMMA
Нокаут первым же ударом: эффектная победа в UFC всего за 22 секунды
Нокаут первым же ударом: эффектная победа в UFC всего за 22 секундыMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять