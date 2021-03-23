В России убили в ресторане чемпиона ММА

В России погиб двукратный чемпион FCF MMA по смешанным единоборствам Алан Хадзиев. Он участвовал в драке в ресторане и получил смертельное ранение.

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Вместе с Аланом в драке погиб еще один мужчина – местный предприниматель. Еще один пострадавший получил серьезные травмы и в настоящее время находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Baza

Хадзиев в одном из интервью рассказывал, что он пришел в ММА в 25 лет.

"Всю жизнь занимался разными видами спорта. Боевые искусства всегда были на первом месте в моей спортивной карьере. В итоге остался в ММА, о чем никогда не жалел. Многие считают ММА самым опасным видом спорта. Хотя ММА безопасней горных лыж, велоспорта и спортивной акробатики. В любом виде спорта можно получить серьезные травмы", – говорил Алан.

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Также в одном из интервью Хадзиева спрашивали, решал ли он когда-нибудь спорные вопросы в драке. "Мой родной город Моздок в Осетии – очень многонациональный. Там иногда случались драки – на улицах, на дискотеках. А заканчивалось все рукопожатием", – отмечал боец.

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