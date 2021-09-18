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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

В Кременчуге ледовые побоища сменил ринг: где и когда смотреть бои ММА

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 сентября, 21:17
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18 сентября в Кременчуге проходит международный турнир смешанных единоборств Fighting Night Storm
В Кременчуге на ледовой арене проходит турнир ММА Fighting night Storm
В Кременчуге на ледовой арене проходит турнир ММА Fighting night Storm

18 сентября на ледовой арене Айсберг в Кременчуге впервые в истории проходит международный турнир ММА Fighting Night Storm.

И если раньше Айсберг видел только ледовые побоища, то теперь в ринге состоятся поединки бойцов из Украины и Европы.

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Где и когда смотреть турнир. Транслировать бои будет телеканал Xsport. Начало в 23:55.

ГЛАВНЫЙ КАРД FIGHTING NIGHT STORM

  • Максим Пашков VS Расул Тезекбаев
    Весовая категория 65,8 кг
  • Александр Пысанко VS Аднан Алич
    Весовая категория 93+
  • Дмитрий Гриценко VS Роман Головинов
    Весовая категория 70,3 кг
  • Георгий Табатадзе VS Роберт Воробьев
    Весовая категория 84 кг
  • Сафронов Анатолий VS Сергеев Максим
    Весовая категория 84 кг

Кроме того, именно в октагоне кременчугской арены презентуют новую бойцовскую лигу. Кременчужан и гостей города ждет зрелищная программа и захватывающий адреналин от поединков.

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