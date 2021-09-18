В Кременчуге ледовые побоища сменил ринг: где и когда смотреть бои ММА

18 сентября в Кременчуге проходит международный турнир смешанных единоборств Fighting Night Storm

В Кременчуге на ледовой арене проходит турнир ММА Fighting night Storm

18 сентября на ледовой арене Айсберг в Кременчуге впервые в истории проходит международный турнир ММА Fighting Night Storm.

И если раньше Айсберг видел только ледовые побоища, то теперь в ринге состоятся поединки бойцов из Украины и Европы.

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Где и когда смотреть турнир. Транслировать бои будет телеканал Xsport. Начало в 23:55.

ГЛАВНЫЙ КАРД FIGHTING NIGHT STORM

Максим Пашков VS Расул Тезекбаев

Весовая категория 65,8 кг

Весовая категория 65,8 кг Александр Пысанко VS Аднан Алич

Весовая категория 93+

Весовая категория 93+ Дмитрий Гриценко VS Роман Головинов

Весовая категория 70,3 кг

Весовая категория 70,3 кг Георгий Табатадзе VS Роберт Воробьев

Весовая категория 84 кг

Весовая категория 84 кг Сафронов Анатолий VS Сергеев Максим

Весовая категория 84 кг

Кроме того, именно в октагоне кременчугской арены презентуют новую бойцовскую лигу. Кременчужан и гостей города ждет зрелищная программа и захватывающий адреналин от поединков.

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