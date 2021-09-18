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Динамо --
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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
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Джошуа растянул фамилию Усика на 17 букв и приписал ему родство с Кличко

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
18 сентября, 17:28
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Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями об украинце Александре Усике, с которым сразится уже 25 сентября
Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

В свое время Энтони Джошуа нокаутом на "Уэмбли" отправил на пенсию Владимира Кличко, а теперь сравнил с Кличко-младшим своего предстоящего соперника – Александра Усика.

Уже через неделю, 25 сентября, их ждет бой года на лондонском стадионе "Тоттенхэм".

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"Усик – богобоязненный и очень религиозный человек из рода великих чемпионов, таких как Владимир и Виталий Кличко, Василий Ломаченко. Он прилагает усилия и добивается результатов", – приводит слова Джошуа Daily Mail.

Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко / Фото: Instagram

"Усик страстен и предан своему делу, что делает его уверенным в себе человеком. Ему нравится смеяться и получать удовольствие от своей работы. Я видел многих сумасшедших, но он не такой. Он просто веселый. Ему весело, потому что он знает, что делает", – говорит Джошуа.

Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

"Кстати, впервые мы с Усиком встретились в Саудовской Аравии в 2019 году после моего реванша с Энди Руисом. Это было 8 декабря – на следующий день после того, как я победил Руиса. Наши отели были расположены напротив друг друга. Утром я прогуливался в направлении его гостиницы, он – моей. Я окликнул его: "Uuuuusssssyyyykkk". Но мы тогда особо не поболтали", – добавил Джошуа.

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Александр Усик против Энтони Джошуа
Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Чувство, которое Энтони испытывает к Усику перед боем, сам британец назвал "уважением".

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Десна
8
12:12
16
4
Александрия
7
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14
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
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7
8:7
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