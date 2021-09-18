У Кременчуці льодові побоїща змінив ринг: де і коли дивитися бої ММА

18 вересня на льодовій арені Айсберг в Кременчуці вперше в історії проходить міжнародний турнір ММА Fighting Night Storm.
І якщо раніше Айсберг бачив тільки льодові побоїща, то тепер в рингу відбудуться поєдинки бійців з України та Європи.
Де і коли дивитися турнір. Транслювати бої буде телеканал Xsport. Початок о 23:55.
ГОЛОВНИЙ КАРД FIGHTING NIGHT STORM
- Максим Пашков VS Расул Тезекбаєв
Вагова категорія 65,8 кг
- Олександр Писанка VS Аднан Аліче
Вагова категорія 93+
- Дмитро Гриценко VS Роман Головинов
Вагова категорія 70,3 кг
- Георгій Табатадзе VS Роберт Воробйов
Вагова категорія 84 кг
- Сафронов Анатолій VS Сергєєв Максим
Вагова категорія 84 кг
Крім того, саме в октагоні кременчуцької арени презентують нову бійцівського лігу. Кременчужан і гостей міста чекає видовищна програма і захоплюючий адреналін від поєдинків.
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