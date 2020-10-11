Шикарный удар ногой принес американскому бойцу 50 000 долларов и шанс на титульный бой

Этой ночью на "Бойцовском острове" в Абу-Даби состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам – UFC Fight Island 5. В главном событии вечера бразилец Марлон Мораес проиграл американцу Кори Сэндхагену. А накануне боец UFC устроил красочное шоу на взвешиваниив гриме Джокера.

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Главный бой в ОАЭ продлился два раунда и завершился победой 28-летнего Сэндхагена техническим нокаутом. Поединок протекал достаточно ровно, пока Кори не отправил Марлона на настил ударом ногой с разворота, а затем бросился добивать в партере. Рефери ничего не оставалось, кроме как остановить схватку.

Для американца это уже 13-я победа в смешанных единоборствах при четырех неудачах. Тогда как 32-летний Мораес потерпел седьмое поражение в MMA при 24 выигрышах. Также Кори получил бонус в 50 000 долларов за выступление вечера.

Реклама Кори Сэндхаген и Марлон Мораес / Фото: UFC В тренде В "Шахтере" рассказали, почему Степаненко и Пятов не сдавали тест на коронавирус вместе с командой

Теперь Сэндхаген имеет высокие шансы побороться за чемпионский пояс и встретиться в октагоне с победителем титульной схватки Петр Ян – Алджамейн Стерлинг.

Ранее легенда MMA Холли Холм одержала победу в главном бою UFC on ESPN 16. И увеличила количество своих побед в смешанных единоборствах до 14-ти.

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