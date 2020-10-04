Легенда MMA Холли Холм одержала победу в главном бою UFC on ESPN 16: все результаты

"Дочь проповедника" увеличила количество своих побед в смешанных единоборствах до 14-ти

Легендарная девушка-боец смешанных единоборств Холли Холм одержала победу над Ирене Альданой в главном поединке турнира UFC on ESPN 16 на "бойцовском острове" в Абу-Даби. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холм по очкам. Двое судей оценили бой в пользу Холма 50:45, а третий – 50:44.

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В заключительной пятиминутке Холли по прозвищу "Дочь проповедника" была близка к досрочной победе, когда несколькими точными ударами потрясла соперницу, но Альдана сумела устоять на ногах до конца боя.

38-летняя Холм одержала 14-ю победу в смешанных единоборствах при пяти поражениях. Напомним, что ранее Холли выступала в боксе, затем занималась кикбоксингом, а в MMA дебютировала в 2011 году.

Альдана потерпела шестое поражение в карьере. Также на ее счету 12 побед в клетке. Карьеру в смешанных единоборствах она начала в 2012 года, а спустя четыре года дебютировала в UFC.

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Все результаты UFC on ESPN 16:

Легчайший вес. Холли Холм (14-5-0) – Ирене Альдана (12-6-0) победа решением судей

Тяжелый вес. Карлос Фелипе (9-1-0) – Йорганде Кастро (6-2-0) победа решением судей

Легчайший вес. Жерменде Рандами (10-4-0) – Джулианна Пенья (10-4-0) Добровольная сдача в 3-м раунде

Легчайший вес. Кайлер Филлипс (8-1-0) – Камерон Элс (10-5-0) победа нокаутом во 2-м раунде

Средний вес. Душко Тодорович (10-0-0) – Декуэн Таунсенд (21-12-0) победа нокаутом во 2-м раунде

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