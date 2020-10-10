Джокер возвращается! Боец UFC устроил красочное шоу на взвешивании

30-летний бразильский боец UFC Маркус Перес умеет привлечь внимание к своим боям. Он решил окончательно вжиться в образ злодея комиксов DC и вновь появился на церемонии взвешивания перед турниром в образе – Джокера. Перес выйдет в октагон 10 октября на бойцовском вечере UFC Fight Island 5 против Дрикуса Дю Плесси из ЮАР.

Реклама

Читайте также: Звезда UFC Нурмагомедов, у которого отец умер от коронавируса, призывает не носить маски

"Джокер возвращается! Маркус Перес устроил шоу на взвешивании UFC Fight Island 5!" — подписали видео в Instagram представители UFC Europe.

INSTAGRAM

Отметим, что это уже второе такое шоу от Маркуса. В 2019 году в преддверии турнира UFC Fight Night 164 Перес уже выходил на церемонию взвешивания в гриме Джокера. И он больше всего напоминал образ из фильма "Темный рыцарь" с Хитом Леджером. Но тогда боец проиграл Веллингтону Турману решением судей.

В главном событии турнира UFC Fight Island 5 сегодня вечером сразятся представитель Бразилии Марлон Мораес и американец Кори Сандхаген. В соглавном событии сойдутся Эдсон Барбоза и Макван Амирхани.

Ранее легенда MMA Холли Холм одержала победу в главном бою UFC on ESPN 16. И увеличила количество своих побед в смешанных единоборствах до 14-ти.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама