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"Путин бросит в яму со змеями": огненная реакция на удар россиянина коленом в голову

7 марта, 12:41

Елена Павлова Елена Павлова

Любители смешанных единоборств вспомнили "Рокки" и назвали Яна идиотом

После этой ночи поклонники UFC только то и делают, что обговаривают запрещенный прием россиянина Петра Яна, из-за которого его дисквалифицировали. А титул чемпиона промоушена в легчайшем весе достался американцу Алджамейну Стерлингу, который получил коленом в голову. Соцсети вовсю обговаривают "тупость" Яна и его секундантов, сказавших бить коленом.

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Многие после этого боя вспомнили фильм "Рокки" и брутального русского Ивана Драго в исполнении Дольфа Лундгрена, которому противостоял Сильвестр Сталлоне. "Уголок Петра Яна, когда ему говорят ударить Стерлинга коленом по голове":

"Ян просто идиот — он же выигрывал этот бой!" – написал пользователь Twitter.

"Такое дерьмо случается, когда ты русский, но не из Дагестана".

"Надеюсь, Путин бросит тренера Яна в яму со змеями".

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"Посмотрите в прямом эфире, как Альджамейн Стерлинг пытается найти путь в раздевалку после того, как Петр Ян ударил коленом по куполу".

"Думаю, я еще месяц не усну после этого колена от Яна. Одна из самых стремных вещей, что я видела".

"Что ж, теперь мы по крайней мере видим, почему Ян — Беспощадный. Скучаю по временам, когда можно было бить коленями в голову на земле. Скучаю по тебе, Pride!"

"Какую большую хрень сделал для Яна мужчина в его углу".

Ранее "Львица" Нуньес заламала соперницу на глазах младенца. Королева смешанных единоборств Аманда Нуньес просто неудержима.

Аманда Нуньес сохранила чемпионский титул Видео: Instagram
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реакция соцсети удар UFC смешанные единоборства Петр Ян
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