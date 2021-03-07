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Расправа в первом раунде! "Львица" Нуньес заламала соперницу за глазах младенца

7 марта, 08:46

Елена Павлова Елена Павлова

За Аманду в зале болела ее возлюбленная и полугодовалая дочь

Королева смешанных единоборств Аманда Нуньес просто неудержима. В соглавном бою турнира UFC 259 в Лас-Вегасе титулованная бразильянка расправилась с другой звездой промоушена, австралийкой Меган Андерсон, менее, чем за раунд! Ранее "Львица" Нуньес согласилась "нокаутировать зад" популярного блогера.

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Для Аманды – чемпионки UFC в двух категориях, это была вторая защита пояса в полулегком весе. И она одержала победу над 31-летней соперницей уже в первом раунде. Бразильянка успешно применила болевой прием – рычаг локтя. И Андерсон, которая выглядела в октагоне испуганной, проиграла 5-й бой из 16-ти.

32-летняя бразильянка Аманда Нуньес занимает первую строчку рейтинга девушек-бойцов вне зависимости от весовой категории и одержала уже 12 побед кряду. Бразильянка выиграла 21 бой в ММА и 14 – в UFC.

В сентябре "Львица" октагона стала мамой – ее возлюбленная Нина Ансарофф родила дочь. И после боя вышла к Нуньес вместе с малышкой.

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Ранее глава UFC угрожал своей звезде расправой, если она завершит карьеру.

Смотрите, как награждали поясами Аманду Нуньес

Аманда Нуньес сохранила чемпионский титул Видео: Instagram

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победа UFC смешанные единоборства Аманда Нуньес болевой прием
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