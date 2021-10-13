Посадили в джип и повезли на разборки: страшная история из 90-х "заложника" Хабиба

После скандала с шуткой в Сети начали публиковать другие истории о поведении Хабиба Нурмагомедова. Такими темпами боец быстро растеряет свою армию фанатов

Хабиб похитил режиссера, приехавшего в Дагестан по приглашению бойца / Фото: AFP, Instagram

Накануне Нурмагомедов неудачно пошутил после того, как три дагестанца избили парня, заступившегося за девушку.

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Российский режиссер Егор Климович осудил шутку Хабиба и рассказал, в какую ситуацию он сам попадал, когда гостил у бойца в Дагестане.

Климович вместе с бывшим бойцом UFC и актером Олегом Тактаровым отправились в Дагестан по приглашению Нурмагомедова. Она надеялись, что Хабиб хочет уладить конфликт со знаменитым соотечественником.

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В молодые годы Хабиб восхищался карьерой Тактарова – первого российского чемпиона UFC, а когда сам обрел известность, стал насмехаться над соотечественником и уже себя называл первым чемпионом UFC из России. Поэтому приглашение в Дагестан они рассматривали как примирение.

Хабиб Нурмагомедов верхом на коне / Фото: Instagram

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