Зашкварные объятия: реакция Хабиба на критику Зинченко

Александра Зинченко разнесли в соцсетях за фото с российской звездой UFC Нурмагомедовым. Хабиб заступился за украинца

Нурмагомедов и Зинченко / Фото: Instagram

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к украинскому легионеру МанСити Александру Зинченко после того, как тот подвергся критике фолловеров за объятия с россиянином на трибунах стадиона "Энфилд" во время матча Ливерпуль – Манчестер Сити (2:2).

"Желаю тебе удачи во всем, если даже кому-то это не нравится", – написал Хабиб в Instagram.

В комментариях под этим постом Нурмагомедова сам Зинченко поставил три эмодзи "Ура!" с поднятыми вверх руками.

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Высказался по поводу объятий Зинченко с Нурмагомедовым и агент украинского футболиста – россиянин Алан Прудников, заявив Чемпионату: "Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото?! Я увидел двух топовых спортсменов!"

Напомним, опубликовав снимки объятий с россиянином Нурмагомедовым, Зинченко получил жесткое осуждение от многих своих подписчиков.

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"Бл*, Саша"

"Зашквар"

"Александр, какого лешего?"

"У нас война с рашкой. Еще б с Кадыровым в десна засосался", – негодуют фолловеры футболиста.

Отметим, что Нурмагомедов начинал свой путь в смешанных единоборствах в Украине. Он мог выступать под сине-желтым флагом, но Хабибу не дали украинский паспорт.

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При этом экс-игроку Уфы Зинченко в свое время предлагали паспорт РФ, однако он остался украинцем.