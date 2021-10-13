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Посадили в джип і повезли на розборки: страшна історія з 90-х "заручника" Хабіба

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 жовтня, 19:43
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Після скандалу з жартом в Мережі почали публікувати інші історії про поведінку Хабіба Нурмагомедова. Такими темпами боєць швидко розгубить свою армію фанатів
Хабіб викрав режисера, який приїхав до Дагестану на запрошення бійця
Хабіб викрав режисера, який приїхав до Дагестану на запрошення бійця / Фото: AFP, Instagram

Напередодні Нурмагомедов невдало пожартував після того, як три дагестанця побили хлопця, який заступився за дівчину.

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Російський режисер Єгор Климович засудив жарт Хабіба і розповів, в яку ситуацію він сам потрапляв під час гостювання у бійця в Дагестані.

Климович разом з колишнім бійцем UFC і актором Олегом Тактаровим вирушили в Дагестан на запрошення Нурмагомедова. Вона сподівалися, що Хабіб хоче залагодити конфлікт зі знаменитим співвітчизником.

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В молоді роки Хабіб захоплювався кар'єрою Тактарова – першого російського чемпіона UFC, а коли сам став відомим, став насміхатися над співвітчизником і вже себе називав першим чемпіоном UFC з Росії. Тому запрошення в Дагестан вони розглядали як примирення.

Хабіб Нурмагомедов верхи на коні
Хабіб Нурмагомедов верхи на коні / Фото: Instagram

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"Але на наступний день стався конфлікт, і вони нас просто розділили. Олега Миколайовича повезли робити якісь подарунки, а мене Хабіб зі своїми друзями посадили в джип і повезли на якісь розбірки, властиві його команді.

Почали тиснути, мовляв, "що ти тут робиш?", Почали видаляти матеріал, який ми відзняли. Просто відібрали техніку і почали видаляти", – згадав Климович в інтерв'ю матч ТВ.

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