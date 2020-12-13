"Получил инвалидность" и еле отбивался лежа на спине: смотрите провал звезды UFC

Тони Фергюсон ничего не смог предпринять против Чарльза Оливейры

Ранним утром в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 256 в соглавном событии вечера бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон неожиданно проиграл Чарльзу Оливейре решением судей. А накануне бойцы провели загадочную дуэль взглядов в больших очках от солнца.

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Большую часть боя Фергюсон провел на спине в партере, отбиваясь от приемов Оливейры. В итоге все три судьи отдали победу бразильцу с одинаковым счетом 30:27. В этом бою Оливейра одержал восьмую победу подряд. А вот для Тони это второе поражение за год – в мае Фергюсон прервал серию из 12 побед, уступив Джастину Гэтжи, лишившись титула временного чемпиона UFC.

Напомним, что поражение от Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде стало для Фергюсона первым с 2012 года. Предыдущая неудача случилась с 36-летним американцем на майском турнире в Нью-Джерси восемь лет назад. Тогда "Эль Кукуй" уступил Майклу Джонсону.

После второй кряду осечки фаны смешанных единоборств начали массово писать, что ушла эра Тони Фергюсона. Мол, постарел американец. А один отметил: "Тони будто бы получил инвалидность после Гэтжи".

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Напомним, что в схватке с Гэтжи Тони пропустил множество тяжелейших ударов, у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом. Согласно статистике боя, Джастин нанес по сопернику 143 удара, из которых 100 попали в голову. В итоге Фергюсон получил страшный перелом.

Смотрите, как тренируется Тони Фергюсон

Тренировка Тони Фергюсона со скакалкой Видео: Instagram

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