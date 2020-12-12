Самая загадочная дуэль взглядов: бойцы UFC вышли в больших очках от солнца

Фигейредо тоже скрывал глаза, пока Морено не рассмеялся ему в лицо

В ночь с 12 на 13 декабря Лас-Вегас примет турнир UFC 256, в главном бою которого встретятся чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Брендон Морено. А в соглавном событии шоу сойдутся бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Накануне бойцы провели дуэль взглядов, во время которой скрыли свои глаза.

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Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра / Фото: UFC

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Дело в том, что сначала в больших солнцезащитных очках дуэль взглядов провели Фергюсон и Оливейра. И эту дуэль точно можно назвать самой загадочной. Отметим, что очки – неизменный атрибут Тони, а Чарльз, видимо, решил ему подыграть.

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А затем на помост в очках вышел Фигейредо, но все-таки снял их, когда Морено показал сердце и рассмеялся.

Напомним, что в мае Фергюсон прервал серию из 12 побед, уступив Джастину Гэтжи. После технического нокаута в пятом раунде Тони лишился титула временного чемпиона UFC в легком весе. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года. Предыдущая неудача случилась с 36-летним американцем на майском турнире в Нью-Джерси восемь лет назад. Тогда "Эль Кукуй" уступил Майклу Джонсону.

Ранее мы сообщали, что украинский боец из-за допинга разорвал контракт с UFC, не проведя ни одного боя.

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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