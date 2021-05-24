Показала ягодицы и средний палец: дикая реакция красотки после избиения

Валери Лореда потерпела первое поражение в смешанных единоборствах. В бою девушка получила травму правой руки и теперь вынуждена носить гипс

На выходных в Штатах прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 259, где секс-символ смешанных единоборств Валери Лореды уступила Ханне Гай.

Бой прошел все отведенное время и завершился единогласным решением судей в пользу Ханны Гай. Таким образом Лореда потерпела свое первое поражение в ММА, ранее на ее счету было три победы кряду в Bellator.

После боя Валери сделала неоднозначный пост в соцсетях. Девушка показала своим поклонникам ягодицы и средний палец. При этом правая рука Лореды в гипсе. "Следующий", – подписала снимок девушка.

Добавим, что ранее Валери Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании. В 2014 году завоевала серебряную награду открытого чемпионата Германии, в 2017 году – "серебро" открытого чемпионата Колумбии. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.