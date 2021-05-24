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Показала сідниці і середній палець: дика реакція красуні після побиття

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
24 травня, 07:16
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Валері Лореда зазнала першої поразки в змішаних єдиноборствах. У бою дівчина отримала травму правої руки і тепер змушена носити гіпс

На вихідних в Штатах пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 259, де секс-символ змішаних єдиноборств Валері Лореда поступилася Ханні Гай.

Бій пройшов весь відведений час і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Ханни Гай. Таким чином Лореда зазнала своєї першої поразки в ММА, раніше на її рахунку було три перемоги поспіль в Bellator.

Після бою Валері зробила неоднозначний пост в соцмережах. Дівчина показала своїм шанувальникам сідниці і середній палець. При цьому права рука Лореди в гіпсі. "Наступний", – підписала знімок дівчина.

Додамо, що раніше Валері Лореда небезуспішно займалася тхеквондо. У 2013 році вона виграла бронзову медаль відкритого чемпіонату Іспанії. У 2014 році завоювала срібну нагороду відкритого чемпіонату Німеччини, в 2017 році – "срібло" відкритого чемпіонату Колумбії. У тому ж році в складі збірної Парагваю брала участь в чемпіонаті світу з тхеквондо.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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