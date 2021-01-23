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Одной левой! Как Макгрегор "уничтожил" Порье в первом бою (видео)

23 января, 16:16

Олег Люлька Олег Люлька

Шесть лет назад американец проиграл Конору за 106 секунд, но в реванше обещает избить ирландца до крови

Перед поединком Конор Макгрегор – Дастин Порье, который состоится рано утром в воскресенье, 24 января, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, болельщики вспоминают предыдущую встречу этих соперников. Онлайн-трансляция Макгрегор – Порье

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Первое свидание звезд UFC состоялось в Лас-Вегасе в сентябре 2014 года и завершилось нокаутом в исполнении Конора. Где смотреть второй бой Макгрегор – Порье

Чтобы вырубить Порье шесть с половиной лет назад, Конору понадобилось всего 106 секунд. Ирландец победил американца одной левой. Сначала левым хуком, превратившимся в удар локтем по затылку Дастина, Макгрегор повалил соперника. А затем той же рукой уже лежачего Порье добил серией из четырех ударов. Смотрите, как это было:

Но Дастин Порье уверяет, что тот бой сейчас не в счет, поскольку тогда "поединок даже на начался". Американец обещает, что на сей раз кровью в Абу-Даби будут истекать оба.

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Макгрегор, в свою очередь, говорит, что в Эмиратах "отключит" Порье еще раньше – за 60 секунд.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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Напомним, что на кону в предстоящем сражении нет чемпионского пояса, но победитель боя станет главным претендентом на титульный поединок в легкой весовой категории.

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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видео боя UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Источник: Сегодня|Спорт

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