Макгрегор – Порье: пять причин не проспать бой

Рано утром в воскресенье, 24 января, на "Бойцовском острове" в Эмиратах состоится поединок между легендой смешанных единоборств ирландцем Конором Макгрегором и американской звездой UFC Дастином Порье. Ориентировочное начало их схватки – в 7:00 по киевскому времени. Трансляция боя Макгрегор – Порье онлайн пройдет на нашем сайте. Мы даем вам ТОП-5 причин, почему это событие нельзя ни в коем случае проспать.

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Макгрегор – Порье: где смотреть супербой в UFC 257

ПРИЧИНА №1 – ШОУ

Бои Макгрегора – это всегда шоу! И не только из-за его треш-тока. Конор – сам сплошное шоу, как боксер Тайсон Фьюри! Никогда не знаешь, что он запланировал следующим номером своей программы. Да и он сам не всегда знает.

ПРИЧИНА №2 – ДЕНЬГИ

Конор – самый покупаемый боец UFC. В 2020 году его бой с Дональдом Серроне собрал больше платных подписок, чем возвращение в октагон российского чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова.

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Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд / Фото: Reuters

ПРИЧИНА №3 – РЕВАНШ

Макгрегор и Порье уже встречались между собой и знают основные приемы друг друга. Интересно, что они придумают в этом бою. И удастся ли Дастину в этот раз сдержать Конора и не проиграть досрочно.

ПРИЧИНА №4 – КАРЬЕРА

Конор уже трижды объявлял о завершении карьеры и возвращался. Но вдруг он снова решит завязать с ММА, если ему не организуют реванш с Нурмагомедовым?.. И тогда бой против Порье и правда может стать последним для самого яркого бойца последних лет.

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Порье и Макгрегор / Фото: Reuters

ПРИЧИНА №5 – ЗРЕЛИЩЕ

Оба бойца стремятся проводить свои схватки зрелищно и заканчивать досрочно. Конор выиграл последний поединок за 40 секунд, а Порье коллекционирует бонусы турниров UFC. Он пять раз получил 50 000 долларов за лучший бой вечера!

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов в бою Макгрегор – Порье ставит на американца. "На старте преимущество будет у Макгрегора. Но в третьем или четвертом раунде Порье сможет победить этого парня", – заявил россиянин, в свое время побеждавший как Макгрегора, так и Порье.

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Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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