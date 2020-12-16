"Львица" UFC Аманда Нуньес согласилась "нокаутировать зад" популярного блогера

Джейк Пол вызвал на бой Макгрегора, но глава промоушена не согласился организовывать этот бой

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова актера и блогера Джейка Пола, который вызвал на бой бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора. Однако Уайт не считает, что парень готов к встрече с ирландцем, который возвращается в UFC 23 января.

"Я подумываю о том, чтобы позволить Аманде Нуньес нокаутировать его зад", – сказал Уайт.

Реклама

Чемпионка двух дивизионов UFC ответила: "Я в деле!".

Напомним, что в своем последнем бою популярный блогер размазал по рингу звезду НБА Нейта Робинсона. Пол нокаутировал баскетболиста во втором раунде. Нейт долго не мог подняться, и в ринг срочно вызвали врачей. А 23-летний Пол, который получил известность на видеоплатформе Vine и сейчас имеет 20 млн подписчиков на Youtube, решил, что готов к Конору.

Джейк Пол нокаутировал Нейта Робинсона / Фото: Reuters

Реклама

32-летняя бразильянка Аманда Нуньес занимает первую строчку рейтинга девушек-бойцов вне зависимости от весовой категории и одержала уже 11 побед кряду. В сентябре "Львица" октагона стала мамой – ее возлюбленная Нина Ансарофф родила дочь.

Ранее глава UFC угрожал своей звезде расправой, если она завершит карьеру.

Смотрите, как награждали поясами Аманду Нуньес

Аманда Нуньес сохранила чемпионский титул Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама