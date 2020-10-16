Конор Макгрегор назвал дату своего возвращению в клетку и имя соперника

Конор Макгрегор решил снова напомнить о себе, хотя вроде бы уже ушел на пенсию. Однако 32-летнему неординарному бойцу смешанных единоборств стало скучно, и он вновь возвращается в октагон. А недавно Макгрегор купил яхту от Lamborghini.

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Бывший чемпион UFC вчера вечером объявил имя соперника и дату своего выхода в "клетку". Конор собирается биться 23 января 2021 года с американцем Дастином Пуарье. В последнем своем бою, в январе 2020-го, Макгрегор за 40 секунд разобрался с Дональдом Серроне.

На своей страничке в Instagram ирландец разместил афишу будущего поединка.

INSTAGRAM

Интересно, что Пуарье и Макгрегор однажды уже противостояли друг другу. В 2014 году, на заре восхождения, Конор нокаутировал опытного соперника. Повторное "свидание" состоится в Далласе. Также бывший чемпион в двух весовых категориях заметил, что затем он таки проведет поединок с легендарным боксером филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Дастин Пуарье также успел побывать чемпионом UFC, хотя его титул носил временный характер.

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В конце сентября Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.

Смотрите, что рассказывала боец UFC Марина Мороз о Коноре Макгрегоре:

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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