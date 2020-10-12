Конор Макгрегор стал владельцем яхты от Lamborghini под названием "Суперкар моря"

Такая модель судна будет выпущена лимитированной версией в 63 экземпляра

Звезда UFC Конор Макгрегор стал владельцем новой шикарной яхты производства компании Lamborghini, специализирующейся на элитных спорткарах. Как похвастался сам боец в Instagram, всего будет выпущено 63 экземпляра таких суден, а он стал счастливым обладателем 12-й яхты.

"Первый выход Lamborghini в мир спортивных яхт – это 63-футовый, сдвоенный двигатель с 4000 лошадиных сил, ракетный корабль!", – написал Конор.

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Пока Макгрегр получил только макет будущей яхты и документы на судно, а сам "Суперкар моря" появится в коллекции ирландца следующим летом.

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Напомним, что Макгрегор планирует очередное возвращение в спорт. Ирландский боец намерен провести бой по правилам бокса с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо. Сам Пакьяо согласился на бой с Макгрегором. Он пожертвует гонорар на борьбу с коронавирусом. Звезды бокса и смешанных единоборств планируют встретиться в ринге в начале 2021 года.

Напомним, что в начале июня Конор Макгрегор в третий раз завершил карьеру в единоборствах. За свою карьеру 31-летний боец уже успел провести поединки в полулегком, легком и полусреднем весе. Ирландец выиграл 22 поединка и проиграл четыре.

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Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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