Гейджи признался, что сказал Хабибу после поражения в чемпионском бою UFC

Спортсмен из Дагестана победил 29-й раз подряд и завершил карьеру

В ночь на воскресенье Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи в Объединенных Арабских Эмиратах. После этого российский боец объявил об уходе из UFC, поскольку пообещал матери больше не выходить в октагон без отца-тренера. Напомним, Абдулманап умер летом из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Несмотря на то, что американец довольно быстро, уже во втором раунде, сложил оружие перед дагестанцем, он не стал обижаться на соперника. Более того, после поединка Джастин подошел к Хабибу, который в слезах лежал на ковре, приобнял его и что-то произнес. Что именно, Гейджи сообщил BT Sport:

"Я сказал Хабибу, что у меня не было возможности обратиться к нему ранее. Но мне очень жаль, что он потерял отца. А также, что он своей победой заставил его гордиться".

Интересно, что после заявления Нурмагомедова об уходе из спорта Гейджи очень быстро объявил себя новым королем легкого дивизиона.

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Смотрите, как Гейджи проходил взвешивание перед боем с Тони Фергюсоном:

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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