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Феноменальный нокаут ударом Супермена: такого вы еще не видели

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
11 декабря, 11:55
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На турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 43 российский боец Мехди Дакаев одержал яркую победу над Артуром Зайнуковым феерическим ударом
Нокаут ударом Супермена
Нокаут ударом Супермена / Фото: Коллаж: Сегодня

Это был главный поединок турнира, в котором Дакаев защищал титул чемпиона промоушена в легком весе.

Во втором раунде Дакаев точно попал в голову сопернику, а затем обрушил на него серию хаотичных уларов.

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Зайнуков попытался уйти от атаки и это ему практически удалось. Но Дакаев в непостижимом прыжке догнал соперника и финишировал его еще одним ударом в голову.

В Сети этот прием окрестили ударом Супермена, увидев сходство с тем, как летит супергерой.

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