Большое возвращение Макгрегора: после боя с Пакьяо он планирует схватку в UFC

Вчера бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор огорошил новостью, что проведет бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо – легендой бокса и действующим чемпионом мира в полусреднем весе. Новость прокомментировал менеджер обоих спортсменов Оди Аттар.

Реклама

Читайте также: Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

По словам Аттара, стороны настроены очень серьезно. На данный момент ведутся переговоры по поводу схватки, но контракт еще не подписан. Сообщается, что бой может пройти в конце декабря 2020 года или в начале 2021-го. В UFC о переговорах Макгрегора с Пакьяо знают и отчасти вовлечены в процесс. Также менеджер заявил, что после боя с Мэнни Конор вернется в UFC – сообщается на странице ESPN MMA в Instagram.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

В тренде Жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужа ради наследства

Реклама

Напомним, Макгрегор уже провел один поединок в профессиональном боксе. В 2017 году ирландец встретился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом. В начале июня Конор в третий раз завершил карьеру в единоборствах. Но не сидится ему на "пенсии".

А вот Пакьяо планирует провести один-два боя до того, как стать президентом Филиппин. Тренер чемпиона WBA Фредди Роуч рассказал, когда Мэнни вернется в ринг.

Смотрите, что украинка Марина Мороз говорила про Конора Макгрегора

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама