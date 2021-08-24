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Афганцы заставили Хабиба извиняться: "Надеюсь, они меня простят"

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 августа, 09:22
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Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов извинился перед собственными болельщиками из Афганистана за его позицию по ситуацию в стране
Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками из Афганистана
Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками из Афганистана / Фото: AFP

Во время недавней пресс-конференции Хабиб отказался комментировать ситуацию в Афганистане, из-за чего подвергся жесткой критике.

"Я просто не хотел затрагивать политику... Реакция? Реакцию действительно получил бурную от своих болельщиков. Пересмотрел свой ответ – неправильно сказал тогда, будто меня это не касается.

У меня очень тесные отношения с афганским народом. Неподалеку от Сан-Хосе (США), где я тренировался много лет, есть город, где самое большое афганское комьюнити вне Афганистана. К тому же у меня очень много друзей, близких людей с Афганистана.

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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов / Фото: UFC

Отвечая на тот вопрос, я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Надеюсь, они меня простят, если я их обидел.

Мне не стыдно перед ними извиняться, ведь любой может совершить ошибку. Их народ многострадален. Что там творилось и творится...

Они многое видели на своем веку. За них больно, я переживаю. Хочу пожелать им всего самого наилучшего", – заявил спортсмен в комментарии Р-Спорт.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" заняли всю территорию Афганистана и захватили власть в стране.

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