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Афганці змусили Хабіба вибачатися: "Сподіваюся, вони мене пробачать"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 серпня, 09:22
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Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов вибачився перед власними вболівальниками з Афганістану за його позицію по ситуацію в країні
Хабіб Нурмагомедов вибачився перед вболівальниками з Афганістану
Хабіб Нурмагомедов вибачився перед вболівальниками з Афганістану / Фото: AFP

Під час недавньої прес-конференції Хабіб відмовився коментувати ситуацію в Афганістані, через що піддався жорсткій критиці.

"Я просто не хотів торкатися політики... Реакция? Реакцію дійсно отримав бурхливу від своїх уболівальників. Переглянув свою відповідь – неправильно сказав тоді, ніби мене це не стосується.

У мене дуже тісні відносини з афганським народом. Неподалік від Сан-Хосе (США), де я тренувався багато років, є місто, де найбільше афганське ком'юніті поза Афганістану. До того ж у мене дуже багато друзів, близьких людей з Афганістану.

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Хабіб Нурмагомедов
Хабіб Нурмагомедов / Фото: UFC

Відповідаючи на те питання, я мав на увазі, що не хочу коментувати політичну обстановку. Сподіваюся, вони мене пробачать, якщо я їх образив.

Мені не соромно перед ними вибачатися, адже будь-хто може зробити помилку. Їх народ багатостраждальний. Що там творилося і твориться...

Вони багато чого бачили на своєму віку. За них боляче, я переживаю. Хочу побажати їм всього самого найкращого", – заявив спортсмен в коментарі Р-Спорт.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики "Талібану" зайняли всю територію Афганістану і захопили владу в країні.

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