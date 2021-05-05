Зинченко получит в соперники Лондон: прогноз комментатора на матч Челси – Реал

Во втором полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов Кирилл Круторогов ждет голов от обоих клубов, а выход в финал турнира предрекает Челси

Челси vs Реал / Фото: Reuters

Сегодня станет известен соперник Манчестер Сити и Александра Зинченко по финалу Лиги чемпионов. Он определится в противостоянии Челси – Реал. Начало лондонского поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Челси – Реал доступен на нашем сайте, трансляция – на "Футбол 2" и OLL.TV.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЧЕЛСИ – РЕАЛ

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Неделю назад лондонцы откровенно переигрывали рекордсмена по числу трофеев Лиги чемпионов, забили первыми усилиями Пулишича, но Бензема сравнял счет (1:1). Теперь "синих" устроит и нулевая ничья, но "сливочные" за счет своего опыта постараются переломить ход игры.

Команда Зидана не проигрывает 19 матчей всех турниров, но все еще идет на втором месте Примеры. В последних шести играх они пропустили лишь один гол, как раз таки от Челси. У мадридцев две потери на правом фланге защиты – Карвахаль и Васкес травмированы, участие Менди и Варана под вопросом, зато Серхио Рамос рвется в бой.

У лондонцев под вопросом только участие Матео Ковачича, кстати, экс-игрока Реала. Интересно, что "сливочные" никогда не побеждали Челси. Кроме того, лондонцы весьма успешно играют против соперников из Испании на своем поле – девять побед и семь ничьих при лишь трех поражениях.

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СТАВКА КРУТОРОГОВА. Нас точно ожидает напряженное тактическое противостояние. Реал обязан забивать и, думаю, сделает это, но Челси кажется способным ответить – поэтому обе забьют, вероятно, ТБ 2,5 и проход "синих" в финал.

Смотрите, как Челси неделю назад сыграл с Реалом вничью в Мадриде