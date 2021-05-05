Зінченко отримає в суперники Лондон: прогноз коментатора на матч Челсі – Реал

Челсі vs Реал / Фото: Reuters

Сьогодні стане відомий суперник Манчестер Сіті і Олександра Зінченка у фіналі Ліги чемпіонів. Він визначиться в протистоянні Челсі – Реал. Початок лондонського поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Челсі – Реал доступний на нашому сайті, трансляція – на "Футбол 2" і OLL.TV.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЧЕЛСІ – РЕАЛ

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Тиждень тому лондонці відверто перегравали рекордсмена за кількістю трофеїв Ліги чемпіонів, забили першими зусиллями Пулішича, але Бензема зрівняв рахунок (1:1). Тепер "синіх" влаштує і нульова нічия, але "вершкові" за рахунок свого досвіду постараються переломити хід гри.

Команда Зідана не програє 19 матчів усіх турнірів, але все ще перебуває на другій сходинці Прімери. В останніх шести іграх вони пропустили лише один гол, саме від Челсі. У мадридців дві втрати на правому фланзі захисту – Карвахаль і Васкес травмовані, участь Менді і Варана під питанням, зате Серхіо Рамос рветься в бій.

У лондонців під питанням тільки участь Матео Ковачича, до речі, ексгравця Реала. Цікаво, що "вершкові" ніколи не перемагали Челсі. Крім того, лондонці досить успішно грають проти суперників з Іспанії на своєму полі – дев'ять перемог і сім нічиїх за лише трьох поразок.

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СТАВКА КРУТОРОГОВА. Нас безумовно чекає напружене тактичне протистояння. Реал зобов'язаний забивати і, думаю, зробить це, але Челсі видається здатним відповісти – тому обидві команди заб'ють, ймовірно, ТБ 2,5 і прохід "синіх" до фіналу.

Дивіться, як Челсі тиждень тому зіграв з Реалом внічию в Мадриді