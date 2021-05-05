Русский
$ 27,73
33,51

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Зінченко отримає в суперники Лондон: прогноз коментатора на матч Челсі – Реал

5 травня, 15:27

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

У другому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів Кирило Круторогов чекає голів від обох клубів, а вихід до фіналу турніру передрікає Челсі

Челсі vs Реал

Челсі vs Реал / Фото: Reuters

Сьогодні стане відомий суперник Манчестер Сіті і Олександра Зінченка у фіналі Ліги чемпіонів. Він визначиться в протистоянні Челсі – Реал. Початок лондонського поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Челсі – Реал доступний на нашому сайті, трансляція – на "Футбол 2" і OLL.TV.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЧЕЛСІ – РЕАЛ

Реклама

Тиждень тому лондонці відверто перегравали рекордсмена за кількістю трофеїв Ліги чемпіонів, забили першими зусиллями Пулішича, але Бензема зрівняв рахунок (1:1). Тепер "синіх" влаштує і нульова нічия, але "вершкові" за рахунок свого досвіду постараються переломити хід гри.

Команда Зідана не програє 19 матчів усіх турнірів, але все ще перебуває на другій сходинці Прімери. В останніх шести іграх вони пропустили лише один гол, саме від Челсі. У мадридців дві втрати на правому фланзі захисту – Карвахаль і Васкес травмовані, участь Менді і Варана під питанням, зате Серхіо Рамос рветься в бій.

У лондонців під питанням тільки участь Матео Ковачича, до речі, ексгравця Реала. Цікаво, що "вершкові" ніколи не перемагали Челсі. Крім того, лондонці досить успішно грають проти суперників з Іспанії на своєму полі – дев'ять перемог і сім нічиїх за лише трьох поразок.

В тренді
"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіянином
Маліновський з Коваленком і Міранчуком
Реклама

СТАВКА КРУТОРОГОВА. Нас безумовно чекає напружене тактичне протистояння. Реал зобов'язаний забивати і, думаю, зробить це, але Челсі видається здатним відповісти – тому обидві команди заб'ють, ймовірно, ТБ 2,5 і прохід "синіх" до фіналу.

Дивіться, як Челсі тиждень тому зіграв з Реалом внічию в Мадриді

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ще мільярд для Динамо: скільки Луческу заробив для киян
Ще мільярд для Динамо: скільки Луческу заробив для киянФутбол
Так буває, коли граєш проти Зінченка. Найдорожчий футболіст встановив антирекорд
Так буває, коли граєш проти Зінченка. Найдорожчий футболіст встановив антирекордЛіга чемпіонів 2020/21
Реал – Челсі: онлайн півфіналу Ліги чемпіонів
Реал – Челсі: онлайн півфіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Стули пельку! Гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСіті
Стули пельку! Гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСітіЛіга чемпіонів 2020/21
Гол Реала не можна було зараховувати! У Лізі чемпіонів назріває новий скандал
Гол Реала не можна було зараховувати! У Лізі чемпіонів назріває новий скандалЛіга чемпіонів 2020/21
Крутіше нікуди: Зінченко увійшов до збірної Ліги чемпіонів
Крутіше нікуди: Зінченко увійшов до збірної Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти