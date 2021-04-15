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Зинченко похвастался полуфиналом Лиги чемпионов и попал под троллинг

15 апреля, 09:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко отыграл все 90 минут в победном матче с Боруссией и обменялся футболками с Эрлингом Холандом

Вечер среды стал примечательным и для украинского футбола. Как мы сообщали, Манчестер Сити обыграл Боруссию 2:1,а полузащитник нашей сборной Александр Зинченко провел в составе победителей весь матч.

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На своей страничке в Instagram 24-летний уроженец Радомышля скромно показал командное фото, коротко и емко подписав его: "Полуфинал".

Среди первых, кто поздравил Зину, оказался нынешний форвард Миная Артем Милевский. Телеведущий Андрей Бедняков также с радостью написал: "Дортмунд теперь голубой". А один из подписчиков Александра с улыбкой решил его потроллить: "Холанд долго футболку просил?" Как известно, Зинченко увез из Дортмунда футболку Холанда.

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Также в сети появилось фото французских бульдогов футболиста: супруга Влада Седан показала, как собаки болеют за Сашу.

Тем временем, Гвардиола повторил рекорд Моуринью, а Фоден скопировал Мбаппе.

Напомним, в полуфинале "горожан" ждет английское противостояние с Челси. Вторую пару составили французский ПСЖ и испанский Реал.

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Смотрите лучшие моменты встречи Боруссия Д – МанСити:

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фото футбол Лига чемпионов Манчестер Сити троллинг Боруссия Дортмунд Александр Зинченко
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