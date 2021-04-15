Зінченко похвалився півфіналом Ліги чемпіонів і потрапив під тролінг

Вечір середи став визначним і для українського футболу. Як ми повідомляли, Манчестер Сіті обіграв Боруссію 2:1, а півзахисник нашої збірної Олександр Зінченко провів у складі переможців весь матч.
На своїй сторінці в Instagram 24-річний уродженець Радомишля скромно показав командне фото, коротко і ємко підписавши його: "Півфінал".
Серед перших, хто привітав Зіну, виявився нинішній форвард Минаю Артем Мілевський. Телеведучий Андрій Бєдняков також з радістю написав: "Дортмунд тепер блакитний". А один з підписників Олександра з посмішкою вирішив його потролити: "Голанд довго футболку просив?" Як відомо, що Зінченко повіз із Дортмунда футболку Голанда.
Також у мережі з'явилося фото французьких бульдогів футболіста: дружина Влада Седан показала, як собаки вболівають за Сашу.
Тим часом, Гвардіола повторив рекорд Моурінью, а Фоден скопіював Мбаппе.
Нагадаємо, в півфіналі на "містян" чекає англійське протистояння з Челсі. Другу пару склали французький ПСЖ і іспанський Реал.
Дивіться найкращі моменти зустрічі Боруссія Д – МанСіті:
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