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Зінченко похвалився півфіналом Ліги чемпіонів і потрапив під тролінг

15 квітня, 09:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко відіграв всі 90 хвилин в переможному матчі з Борусією і обмінявся футболками з Голандом

Вечір середи став визначним і для українського футболу. Як ми повідомляли, Манчестер Сіті обіграв Боруссію 2:1, а півзахисник нашої збірної Олександр Зінченко провів у складі переможців весь матч.

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На своїй сторінці в Instagram 24-річний уродженець Радомишля скромно показав командне фото, коротко і ємко підписавши його: "Півфінал".

Серед перших, хто привітав Зіну, виявився нинішній форвард Минаю Артем Мілевський. Телеведучий Андрій Бєдняков також з радістю написав: "Дортмунд тепер блакитний". А один з підписників Олександра з посмішкою вирішив його потролити: "Голанд довго футболку просив?" Як відомо, що Зінченко повіз із Дортмунда футболку Голанда.

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Також у мережі з'явилося фото французьких бульдогів футболіста: дружина Влада Седан показала, як собаки вболівають за Сашу.

Тим часом, Гвардіола повторив рекорд Моурінью, а Фоден скопіював Мбаппе.

Нагадаємо, в півфіналі на "містян" чекає англійське протистояння з Челсі. Другу пару склали французький ПСЖ і іспанський Реал.

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Дивіться найкращі моменти зустрічі Боруссія Д – МанСіті:

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