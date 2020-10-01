Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть церемонию в четверг

"Динамо" и "Шахтер", "Ференцварош" и "Мидтьюлланн" узнают соперников на групповой стадии

В четверг вечером определятся группы самого престижного клубного турнира Европы. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов. До групповом этапе в сезоне 2020/2021 выступят четыре новичка: "Мидтьюлланн" (Дания), "Ренн" (Франция), "Истанбул" (Турция), "Краснодар" (Россия).

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32 команды распределят в восемь квартетов из четырех корзин, куда они попали по клубному рейтингу. Напомним, "Шахтер" – во второй корзине, "Динамо" – в третьей, "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва – в четвертой. На этой стадии команды из одной страны не могут встретиться друг с другом, также УЕФА разводит клубы Украины и России.

На мероприятии также наградят лауреатов минувшего сезона. На украинском телевидении церемонию можно будет посмотреть в прямом эфире. В 18:00 стартует трансляция на телеканалах "Футбол 1" и Shakhtar TV, которые также доступны на интернет-платформе OLL.TV. В программе канала жеребьевке отводится полтора часа. Также ее покажут в повторе в 00:100 на телеканале "Футбол 2".

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