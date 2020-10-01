Как украинец Святченко помог "Мидтьюлланну" впервые пробиться в Лигу чемпионов (видео)

На групповой стадии Лиги чемпионов 2020/2021 будет сразу четыре новичка – впервые с 2011 года, когда пять команд дебютировало в турнире. Одним из них оказался датский "Мидтьюлланн", за который выступает украинец по национальности Эрик Святченко, имеющий гражданство Дании. Узнавайте результаты ответных матчей квалификации Лиги чемпионов.

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Чемпиону Дании на пути в Лигу чемпионов пришлось преодолеть три круга отбора, в которых команда победила болгарский "Лудогорец" (1:0), швейцарский "Янг Бойз" (3:0) и чешскую "Славию". С последним соперником датчане сыграли вничью 0:0 в Праге, а дома пропустили уже на третьей минуте. Сравнять счет "Мидтьюлланну" удалось на 65-й минуте после гола гвинейского форварда Кабы, а победный мяч лишь на 84-й минуте с пенальти забил защитник Шольц. Позже хозяева добили деморализованных чехов голами Огочукву и Дрейера – 4:1.

Защитник Эрик Святченко, которому 4 октября исполнится 29 лет, полностью отыграл оба поединка со "Славией" и на 56-й минуте вчера получил желтую карточку. Парень родился уже в Дании в семье художника из Харькова. Несколько лет назад он начал выступать за сборную этой страны, хотя за ним следили и в украинской национальной команде.

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Смотрите обзор победы "Мидтьюлланна" над "Славией":

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