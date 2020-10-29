Защитник "Динамо" назвал главную причину неудачи с "Ференцварошем" в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" не смогло удержать победный счет в матче с "Ференцварошем" и сыграло в Венгрии вничью 2:2. После двух туров группового этапа Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу набрали одно очко и занимают третье место в квартете G.

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Защитник "Динамо" Александр Караваев считает, что украинская команда имела все шансы на победу в Будапеште. Однако для успеха нужно было более ответственно подойти к свои шансам. Его слова приводит официальный сайт клуба:

"Думаю, и концентрация, и физические кондиции у нас были на должном уровне. На второй тайм мы выходили полные энергии. Договаривались продолжать в том же духе, контролировать игру. Пропустили необязательный гол, но продолжали вести игру. Скорее всего, нас подвела реализация: должны были забивать третий и четвертый голы, и тогда было бы все по-другому".

Напомним, киевляне забили дважды в первом тайме, но после перерыва позволили венграм сравнять счет. Последний мяч влетел в ворота гостей на 90-й минуте...

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Смотрите обзор матча "Ференцварош" – "Динамо":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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