"Ошибки в атаке и обороне": Луческу рассказал, почему не удалось удержать победу над Ребровым

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после ничьей в матче против "Ференцвароша" (2:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов признался, что удержать победу, ведя в счете в два мяча, команде помешали ошибки в бороне и атаке. Также наставник "Динамо" подозревает, что перед вторым мячом соперника было нарушение правил.

Реклама

Одним абзацем. Почему "Динамо" не удержало победу в Будапеште

"Мы провели очень хороший первый тайм. Во второй половине встречи не реализовали несколько подходов к воротам. Были хорошие выходы три в два, четыре в три. Но мы неправильно принимали решения. Старались обыграть соперников за счет индивидуальных качеств, тогда как нужно было отдать пас. К сожалению, свои шансы мы не реализовали и не забили третий мяч. Мы доминировали, однако получили первый гол в свои ворота. После этого соперник почувствовал кураж и начал больше атаковать.

При втором пропущенном голе мне показалось, что был фол в атаке. Непонятно, как соперник забил. Нужно пересмотреть этот момент, чтобы дать общую оценку. Жаль потерянных очков. Мы играли лучше и заслуживали победы. Не смогли выиграть матч, в котором доминировали, из-за ошибок в обороне и в атаке, о которых я говорил. Однако мы взяли очко. Есть домашняя игра. Двигаемся дальше.

Конечно, мы не собираемся сдаваться, хотя в компании с "Барселоной" и "Ювентусом" играть очень сложно. Наша задача – продолжить свой путь и играть весной в еврокубках", – сказал Мирча Луческу в послематчевом эфире телеканала "Футбол 2".

Реклама

Читайте также: Сыграны два тура Лиги чемпионов. Как дела у "Шахтера" и "Динамо"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама