"Я играл головой": украинский защитник "Гента" – о пенальти в матче с "Динамо"

Знаменательная победа "Динамо" над "Гентом" в завершающем раунде отбора в Лигу чемпионов вызвала радость у одних и совсем противоположные эмоции у других. Киевляне выступят на групповой стадии самого престижного турнира, а бельгийцы перейдут в группу Лиги Европы.
Крайне огорченным был и защитник гостей Игорь Пластун – один из трех украинцев в составе "Гента". Правда, вчера вечером он один отдувался за соотечественников. В комментарии телеканалам "Футбол" он высказал мнение о пенальти, которое назначили за его якобы игру рукой, и о поражении в целом:
"Что комментировать? Шел прострел, я играл головой и попал себе в руку... Тяжело говорить, когда проигрываешь... Это футбол. Уже абсолютно неважно, сколько мы там били. Надо было забивать. Мы свои моменты имели после счета 0:2, 0:3. Есть над чем работать".
Смотрите видео назначения 11-метрового в первом тайм и его реализацию Карлосом де Пеной.
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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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