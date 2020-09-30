"Я играл головой": украинский защитник "Гента" – о пенальти в матче с "Динамо"

Киевляне выиграли у бельгийцев со счетом 3:0, дважды забив с 11-метровой отметки

Знаменательная победа "Динамо" над "Гентом" в завершающем раунде отбора в Лигу чемпионов вызвала радость у одних и совсем противоположные эмоции у других. Киевляне выступят на групповой стадии самого престижного турнира, а бельгийцы перейдут в группу Лиги Европы.

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Крайне огорченным был и защитник гостей Игорь Пластун – один из трех украинцев в составе "Гента". Правда, вчера вечером он один отдувался за соотечественников. В комментарии телеканалам "Футбол" он высказал мнение о пенальти, которое назначили за его якобы игру рукой, и о поражении в целом:

"Что комментировать? Шел прострел, я играл головой и попал себе в руку... Тяжело говорить, когда проигрываешь... Это футбол. Уже абсолютно неважно, сколько мы там били. Надо было забивать. Мы свои моменты имели после счета 0:2, 0:3. Есть над чем работать".

Смотрите видео назначения 11-метрового в первом тайм и его реализацию Карлосом де Пеной.

Читайте также, что рассказал Луческу о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов и смотрите видеообзор всего поединка с "Гентом".

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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