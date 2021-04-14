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Я его не посылал – тренер Челси опроверг скандальные обвинения коллеги из Порту

14 апреля, 23:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Немецкий наставник Челси Томас Тухель заявил, что не оскорблял коллегу из португальской команды после матча Лиги чемпионов, а лишь с ним поспорил

Продолжается разбирательство инцидента, который произошел после окончания повторного матча Челси – Порту в Лиге чемпионов. Как мы писали, появилась информация, что тренер Челси послал наставника Порту. По крайней мере, так заявил Сержиу Консейсау. Однако Томас Тухель опровергает серьезность конфликта.

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Мнение немецкого специалиста приводит ESPN.

Наставник гостевой команды заявил, что оскорбления немецкого наставника слышал и один из арбитров.

Амбициозный же Тухель считает, что он лишь поспорил с коллегой:

"Мы просто немного обменялись своими аргументами с Сержиу Консейсау. А потом все неожиданно почему-то пошли за мной. Я думал, что это осталось между мной и тренером Порту, но, похоже, что это не так. Могу лишь сказать, что я не оскорблял его".

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Напомним, Челси в Севилье уступил в повторной встрече 1/4 финала португальскому гранду 0:1, но вышел в полуфинал за счет гостевой победы 2:0 неделей ранее.

Тем временем, УЕФА отменяет голы на чужом поле.

Смотрите обзор матча Челси – Порту, который состоялся 13 апреля:

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футбол Лига чемпионов Челси Лондон оскорбление Томас Тухель Сержиу Консейсау
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