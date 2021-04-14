Я його не посилав – тренер Челсі спростував скандальні звинувачення колеги з Порту

Німецький наставник Челсі Томас Тухель заявив, що не ображав колегу з португальської команди після матчу Ліги чемпіонів, а лише з ним посперечався

Триває розгляд інциденту, який стався після закінчення повторного матчу Челсі – Порту в Лізі чемпіонів. Як ми писали, з'явилася інформація, що тренер Челсі послав наставника Порту. Принаймні, так заявив Сержіу Консейсау. Однак Томас Тухель спростовує серйозність конфлікту.

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Думку німецького фахівця наводить ESPN.

Наставник команди гостей заявив, що образи німецького наставника чув і один з арбітрів.

Амбіційний ж Тухель вважає, що він лише посперечався з колегою:

"Ми просто трохи обмінялися своїми аргументами з Сержіу Консейсау. А потім всі несподівано чомусь пішли за мною. Я думав, що це залишилося між мною і тренером Порту, але, схоже, що це не так. Можу лише сказати, що я не ображав його".

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Нагадаємо, Челсі в Севільї поступився в повторній зустрічі 1/4 фіналу португальському гранду, але вийшов в півфінал за рахунок гостьової перемоги 2:0 тижнем раніше.

Тим часом, УЄФА скасовує голи на чужому полі.

Дивіться огляд матчу Челсі – Порту, який відбувся 13 квітня:

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