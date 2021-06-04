Вы должны видеть, кто превзошел Месси: лучшим признали гол в ворота победителя Лиги чемпионов

Самый красивый удар по воротам получился у 28-летнего иранского форварда Порту Мехди Тареми в выездном матче 1/4 финала против лондонского Челси

Мехди Тареми / Фото: Getty Images

Сегодня в УЕФА назвали лучший гол сезона 2020/2021 в Лиге чемпионов. Определяли его в голосовании болельщиков. Высказать свое мнение решились более 1 миллиона 300 тысяч поклонников футбола. В итоге на первое место поставили суперудар нападающего Порту Мехди Тареми в четвертьфинальном поединке против Челси – будущего победителя турнира.

Сегодня Челси продлил контракты с Тухелем и Тиаго Силвой.

Новость сообщили на официальном сайте УЕФА, а сам герой сразу же опубликовал ее на своей страничке в Instagram.

Читайте также, что Зинченко после финала Лиги чемпионов в сборную не спешил: "Мы пахали, как животные".

Впрочем, по итогам двух встреч подопечные Томаса Тухеля победили. После успеха 2:0 в Португалии лондонцы позволили себе уступить на своем поле. Правда, думается, им все равно было обидно пропускать на четвертой добавленной минуте. Смотрите, как Порту обыграл Челси в Лондоне:

В тройку лучших попали голы Лионеля Месси в матче ПСЖ – Барселона (1:1) и Оливье Жиру в игре Атлетико – Челси (0:1). Смотрите, как отличился аргентинец:

Вашему вниманию – обзор матча Порту – Ювентус, в котором Роналду и Ко уступили: