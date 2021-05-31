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Мы пахали, как животные, – Зинченко после финала Лиги чемпионов в сборную не спешит

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
31 мая, 19:09
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Полузащитник сборной Украины написал в соцсетях о своем разочаровании после поражения Челси и получил несколько дней отдыха перед прилетом в Украину
Кай Хаверц против Александра Зинченко - 1:0
Кай Хаверц против Александра Зинченко - 1:0 / Фото: REUTERS

Лишь к вечеру второго дня после финала Лиги чемпионов украинец Александр Зинченко решился заглянуть в Сеть. 24-летний защитник Манчестер Сити очень переживал из-за неудачи в дуэли с Челси, но сегодня высказал уверенность, что команда станет сильнее.

Накануне хорват дал МанСити совет, как выиграть Лигу чемпионов.

Сообщение уроженец Радомышля опубликовал на своей страничке в Instagram на английском языке, обращаясь, видимо, к фанатам команды:

"Невозможно описать мои нынешние чувства. Мы постарались на поле отдать всех себя. В течение всего сезона мы тяжело работали, как животные, но этого оказалось недостаточно. Но мы вернемся сильнее! И я уверен, что МанСити вскоре победит потому, что вы этого заслуживаете".

Кстати, стало известно, что Зина не сыграет за сборную Украины в четверг в товарищеском матче против Северной Ирландии. Тренерский штаб Андрея Шевченко предоставил ему несколько выходных, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя.

Читайте также: Звездный футболист смотрел финал Лиги чемпионов в стриптиз-клубе.

Смотрите, как Александр в составе сборной Украины бил по воротам:

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