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Вратарь "Динамо" и обидчики "Шахтера" вошли в сборную недели Лиги чемпионов

5 ноября, 13:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Руслан Нещерет оказался лучшим среди коллег из 32 команд-участниц группового этапа

Элитный евротурнир достиг экватора: во вторник и среду клубы провели матчи третьего тура. Украинские команды проиграли, хотя и по-разному. Сегодня аналитики определили лучшего игрока матча "Динамо" с "Барселоной". К тому же молодой вратарь киевлян Руслан Нещерет оказался лучшим не только в игре в Каталонии, но и во всех 16 поединках недели.

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Авторитетный статистический ресурс WhoScored составил символическую сборную третьего тура группового этапа. В нее попали игроки, получившие самые высокие оценки на своих позициях. Блестящая игра 18-летнего динамовца принесла ему пост номер один на этой неделе.

Также в команду вошли по три игрока "Баварии" и менхенгладбахской "Боруссии", которая нанесла "Шахтеру" самое крупное домашнее поражение в истории. Два места получили футболисты "Ливерпуля", по одному – "Порту" и "Лацио". При этом из проигравших команд только украинец вошел в символическую сборную.

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Читайте также о том, что Нещерет вошел в тройку лучших всех времен в Лиге чемпионов.

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Смотрите обзор матча "Барселона" – "Динамо":

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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