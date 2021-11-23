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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
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Заря --
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Видите, повезло: Гармаш оценил первый гол Динамо в Лиге чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 22:58
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Динамо проиграло Баварии в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, но может записать игру себе в актив. Киевляне наконец-то забили первый гол в турнире
Денис Гармаш забил первый гол Динамо в Лиге чемпионов
Денис Гармаш забил первый гол Динамо в Лиге чемпионов / Фото: REUTERS

Бавария одержала победу со счетом 2:1 и гарантировала себе первое место в группе. Киевлянам же теперь нужно надеяться, что Бенфика проиграет Барселоне.

Читайте также: Динамо – Бавария: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Хоть и поздно, но Динамо все же открыло счет своим голам в текущей Лиге чемпионов. Автором мяча стал Денис Гармаш. Кто же еще?!

"Это хоть одно радует, что прервали – забили гол. Но Бавария есть Бавария – нам было тяжело. Во втором тайме пошли ва-банк, была атаку на атаку. Хорошо, что забили – но проиграли. Очень жаль.

Видите, повезло. Забил – хорошо, но не взяли 3 очка – это плохо. Тренер говорил цепляться за мяч и помогать при обороне защищаться.

Чувствую ли себя форвардом? Честно, нет. Не чувствую. Тренер выпускает, может, что-то видит во мне – что могу зацепиться, отдать, придержать. Мое счастье – играть на поле, и я этому рад", – сказал Гармаш после матча.

Игра киевлян сегодня отличалась от той, которую команда Мирчи Луческу показала против Баварии на выезде, когда уступила 0:5.

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"Когда на выезде играли, контратаки не получались. Сейчас их было больше, и наши болельщики помогали – мы шли вперед.

Бавария уже из группы вышла – они играли более раскрепощенно, плюс снег был непривычным для них. Думаю, они чуть расслабились", – цитирует Гармаша ua.tribuna.com.

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Разн.
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5
0
0
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3
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4
2
0
2
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6
Забитые 2
Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: В В П П
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Забитые 5
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Динамо Динамо Дин
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0
1
4
1
9
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Динамо
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38
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38
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Ворскла
15
28:12
31
4
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15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
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15:13
23
7
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22
8
Десна
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10
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13
13
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