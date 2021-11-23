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Заря --
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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
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Снег не напугал немцев: Динамо дало бой Баварии, но снова проиграло

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 21:42
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Динамо достойно сражалось с Баварией в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, но снова покинуло поле с поражением. Теперь киевлянам нужно болеть за Барселону
Киевляне забили первый гол в ЛЧ, но снова проиграли
Киевляне забили первый гол в ЛЧ, но снова проиграли / Фото: Коллаж: Сегодня

Бавария приехала в Киев полурезервным составом, даже не наскребя игроков для полноценной заявки на матч. Тем не менее это никак не сказалось на игре команды Юлиана Нагельсмана. Мы проводили онлайн Динамо – Бавария с подробным описанием всех событий матча.

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Уже на 14-й минуте встречи Роберт Левандовски напомнил, что в Киев приехала та самая Бавария, когда красивым ударом через себя открыл счет в матче.

Киевляне после пропущенного мяча не сникли и заиграли намного активнее. Но самый опасный момент у ворот Нойера создали сами немцы.

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Защитник в подкате выбил мяч из-под ног Цыганкова и направил его в собственные ворота, а Нойер махнул ногой мимо, но ворота Баварии спасла штанга.

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А затем случился самый спорный момент в матче. Виталию Буяльскому досталось в штрафной площади соперника. На повторе было отчетливо видно, что игрок Баварии наступил ему на ногу.

Однако рефери даже не думал назначать пенальти, несмотря на то, что у него в распоряжении была система VAR.

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И почти сразу же Бавария забила второй мяч. Кинглси Коману удался очень красивый удар прямо в дальнюю девятку.

Мирча Луческу в перерыве сделал две замены, заменив Де Пену и Шкурина на Витиньо и Гармаша.

Замены оказались удачными, ведь Витиньо точно добавил активности на чужой половине поля, а Гармаш стал автором гола после красивой комбинации. Это был первый мяч киевлян в текущей Лиге чемпионов.

Динамо продолжило атаковать, но больше забить не удалось. Еще один достойный матч, но очков от этого больше не стало.

Тем не менее для Динамо борьба за Лигу Европы еще не завершена. Если сегодня вечером Бенфика проиграет Барселоне, в последнем туре именно украинцы с португальцами разыграют третье место. Нам нужна будет только победа.

Групповой этап
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
Бавария Бавария Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
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1
Забитые 1
Пропущеные 9
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Г
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1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
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4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
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29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
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14:15
22
8
Десна
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21
9
Металлист 1925
15
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19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
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13:20
13
12
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13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
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11:25
10
15
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